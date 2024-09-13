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У США "зависли" і можуть "згоріти" 6 млрд доларів для України — Пентагон б'є на сполох

13 вересня 2024 06:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Пентагон закликає Конгрес дати їм повноваження на реалізацію грошей на програму військової допомоги Україні на 6 млрд доларів
Завантаження військової допомоги США. Фото: DVIDShub
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Наприкінці вересня 2024 року закінчиться термін виділення майже 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. Якщо Конгрес не розширить повноваження Пентагону надсилати зброю зі своїх запасів до Києва, то ці гроші "згорять". 

Про це пише The Associated Press з посиланням на власні джерела в Пентагоні.

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Офіційні особи США заявили, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці можуть прийняти до кінця фінансового року 30 вересня. Чиновники заявили, що сподіваються продовжити повноваження ще на рік.

Джерела журналістів зазначають, що Міністерство оборони розглядає інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. Але чиновники, які говорили на умовах анонімності, не надали подробиць щодо варіантів.

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