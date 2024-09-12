Зеленський зустрівся з Евікою Сілінею — що обговорили

Евіка Сіліня та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 вересня, зустрівся з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Під час розмови основну увагу приділили, зокрема, посиленню військово-технічної співпраці та підготовці до другого Саміту миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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За словами Зеленського, під час зустрічі із прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею основну увагу приділили посиленню військово-технічної співпраці, реалізації двосторонньої безпекової угоди, підготовці до другого Саміту миру.

Глава держави наголосив на необхідності залучити до цього процесу якнайбільшу кількість країн Глобального Півдня.

"Цінуємо, що маємо таких хороших друзів, як Латвія, не лише у військовій сфері. Відчуваємо сильну адвокацію України в межах ЄС і НАТО. Дякуємо за всю допомогу з початку повномасштабного вторгнення", — наголосив президент.