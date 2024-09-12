Зеленский встретился с Эвикой Силиней — что обсудили

Эвика Силиня и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. В ходе беседы основное внимание было уделено, в частности, усилению военно-технического сотрудничества и подготовке ко второму Саммиту мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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По словам Зеленского, во время встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней основное внимание уделили усилению военно-технического сотрудничества, реализации двустороннего соглашения о безопасности, подготовке ко второму Саммиту мира.

Глава государства подчеркнул необходимость вовлечь в этот процесс наибольшее количество стран Глобального Юга.

"Ценим, что имеем таких хороших друзей, как Латвия, не только в военной сфере. Чувствуем сильную адвокацию Украины в рамках ЕС и НАТО. Спасибо за всю помощь с начала полномасштабного вторжения", — подчеркнул президент.