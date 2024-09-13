Пентагон призывает Конгресс дать им полномочия на реализацию денег на программу военной помощи Украине на 6 млрд долларов

Загрузка военной помощи США. Фото: DVIDShub

В конце сентября 2024 года истечет срок выделения почти 6 миллиардов долларов в помощь Украине. Если Конгресс не расширит полномочия Пентагона посылать оружие из своих запасов в Киев, то эти деньги "сгорят".

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

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Почему сложилась подобная ситуация

Официальные лица США заявили, что администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой включить финансирование в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября. Чиновники заявили, что надеются продлить полномочия еще на год.

Источники журналистов отмечают, что Министерство обороны рассматривает другие варианты, если попытка провалится. Но чиновники, говорившие на условиях анонимности, не предоставили подробности вариантов.