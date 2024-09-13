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В Пентагоне ответили, позволят ли Украине бить вглубь по территории России

13 сентября 2024 08:17
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Пентагоне отреагировали на просьбу Украины разрешить атаковать вглубь РФ
Министр обороны США с представительством на встрече. Фото: REUTERS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Пентагоне высказались по поводу просьб Украины разрешить ей использовать предоставленное дальнобойное оружие по территории России. Вашингтон считает, что Украина способна использовать собственное оружие для таких целей.

Об этом сообщает агентство AP.

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Отметим, что на прошлой неделе Министр обороны США Ллойд Остин встречался с Владимиром Зеленским и отклонил его запрос на разрешение дальних атак. Он аргументировал свое решение тем, что Украина разработала собственные беспилотники, которые уже смогли атаковать дальние цели в России.

Украина долго просит у США разрешения нанести удар армейскими тактическими ракетными системами американского производства ATACMS по аэродромам, откуда РФ запускает по Украине самолеты с КАБами.

"Они не будут ответом на главную угрозу, с которой сталкивается Украина от российских планирующих бомб дальнего радиуса действия, запускаемых с расстояния свыше 300 километров вне зоны досягаемости ATACMS", — ответил представитель Пентагона, подполковник Чарли Дитц и добавил, что одна ракета к ATACMS может стоить до 1,5 млн долларов, а значит, Пентагон должен четко понимать где, когда, и для чего они будут использованы.

В четверг, 12 сентября, в Пентагоне заявили, что в настоящее время политика США по запрету Украине атаковать вглубь России дальнобойным оружием не изменилась.

"В настоящее время политика не изменилась. Я просто оставлю ее такой, какая она есть", — сказал пресс-секретарь генерал-майор Пэт Райдер.

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