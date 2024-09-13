Речник Пентагону Райдер сплутав Росію та Україну під час промови

Речник Пентагону Патрік Райдер. Фото: скриншот з відео

Речник Пентагону Патрік Райдер обмовився, сказавши Росія замість Україна. Він заявив, що Росія має "захистити свій суверенітет".

Це сталося під час брифінгу, який оприлюднила пресслужба Пентагону у Youtube.

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"Ми зосереджені на наданні можливості Росії захистити свій суверенітет і стримати майбутню російську агресію", — заявив Райдер.

Ймовірно, він мав на увазі "можливості України", але після сказаного навіть не помітив помилки.