Речник Пентагону Райдер сплутав Росію та Україну під час промови

Речник Пентагону обмовився під час промови щодо війни в Україні
13 вересня 2024 19:03
Речник Пентагону Патрік Райдер. Фото: скриншот з відео
Речник Пентагону Патрік Райдер обмовився, сказавши Росія замість Україна. Він заявив, що Росія має "захистити свій суверенітет".
Це сталося під час брифінгу, який оприлюднила пресслужба Пентагону у Youtube.
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"Ми зосереджені на наданні можливості Росії захистити свій суверенітет і стримати майбутню російську агресію", — заявив Райдер.
Ймовірно, він мав на увазі "можливості України", але після сказаного навіть не помітив помилки.
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