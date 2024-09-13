Світ на порозі другої Карибської кризи, — Bloomberg

Тактичні ракетні системи ATACMS. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість дозволити Україні здійснювати удари по території Росії західною зброєю. Зокрема, обговорюється можливість використання британських ракет Storm Shadow, які мають навігаційні дані США.

Про це повідомило видання Bloomberg у п'ятницю, 13 вересня.

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З одного боку, воно дозволить ЗСУ знищувати ключові об'єкти, зокрема авіабази та ракетні склади, що використовуються Росією для атак на українські міста. З іншого — змусить Росію відвести свою техніку та озброєння на безпечнішу відстань, що суттєво знизить їхню ефективність у веденні бойових дій.

У відповідь на це лідер Росії Володимир Путін уже висунув ультиматум. Російський лідер стверджує, що подібний дозвіл з боку Вашингтона стане сигналом прямої участі НАТО у конфлікті, що може призвести до нової ядерної кризи.

"Якщо Україна та НАТО проігнорують його попередження про війну, Путіна чекає викриття як слабкого лідера для росіян. Ядерний ультиматум Москви у відповідь на удари ризикує спровокувати другу ракетну кризу", — йдеться у статті.