Вибори в США — кампанія Гарріс показує українську рекламу у ключових штатах

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS

Команда кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу на підтримку України. Кампанія орієнтована на американців східноєвропейського походження.

Про це повідомило видання Politico у четвер, 12 вересня.

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Кампанія Гарріс розміщує рекламу з підтримкою України

Виборчий штаб демократів розпочинає нову рекламну кампанію на підтримку України в ключових штатах США. Основна мета — заручитися підтримкою віцепрезидентки Гарріс серед американців східноєвропейського походження.

"Кампанія акцентує на досвіді Гарріс у питаннях України та критикує підхід колишнього президента Дональда Трампа до Росії", — йдеться в повідомленні.

Очікується, що кампанія, якою керує супер-Коаліційний виборчий штаб "Майбутнє Америки", буде включати телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім у ще двох вагомих штатах – Мічигані та Вісконсині. В усіх трьох штатах значна частина населення має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

Під час президентських дебатів Гарріс звернулася безпосередньо до 800 тисяч польських американців у Пенсильванії, підкресливши, що Польща може стати наступною ціллю Росії після України.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", — заявила віцепрезидентка.

Politico зазначає, що це свідчить про новий підхід демократів, спрямований на прив’язання кампанії до спільнот, для яких війна в Україні має більший особистий резонанс, і переконання їх у тому, що Дональд Трамп покине Україну і союзників на східному фланзі НАТО.