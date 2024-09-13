Вибори в США — кампанія Гарріс показує українську рекламу у ключових штатах

У ключових штатах США транслюють українську рекламу — нова тактика Гарріс
Команда кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу на підтримку України. Кампанія орієнтована на американців східноєвропейського походження.
Про це повідомило видання Politico у четвер, 12 вересня.
Кампанія Гарріс розміщує рекламу з підтримкою України
Виборчий штаб демократів розпочинає нову рекламну кампанію на підтримку України в ключових штатах США. Основна мета — заручитися підтримкою віцепрезидентки Гарріс серед американців східноєвропейського походження.
"Кампанія акцентує на досвіді Гарріс у питаннях України та критикує підхід колишнього президента Дональда Трампа до Росії", — йдеться в повідомленні.
Очікується, що кампанія, якою керує супер-Коаліційний виборчий штаб "Майбутнє Америки", буде включати телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім у ще двох вагомих штатах – Мічигані та Вісконсині. В усіх трьох штатах значна частина населення має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.
Під час президентських дебатів Гарріс звернулася безпосередньо до 800 тисяч польських американців у Пенсильванії, підкресливши, що Польща може стати наступною ціллю Росії після України.
"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", — заявила віцепрезидентка.
Politico зазначає, що це свідчить про новий підхід демократів, спрямований на прив’язання кампанії до спільнот, для яких війна в Україні має більший особистий резонанс, і переконання їх у тому, що Дональд Трамп покине Україну і союзників на східному фланзі НАТО.
Читайте Новини.LIVE!