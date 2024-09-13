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В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

13 сентября 2024 16:44
Валерия Барановская - редактор
Выборы в США — кампания Харрис показывает украинскую рекламу в ключевых штатах
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS
Валерия Барановская - редактор

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис начала размещать в ключевых штатах рекламу в поддержку Украины. Кампания ориентирована на американцев восточноевропейского происхождения.

Об этом сообщило издание Politico в четверг, 12 сентября.

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Кампания Харрис размещает рекламу с поддержкой Украины

Избирательный штаб демократов начинает новую рекламную кампанию в поддержку Украины в ключевых штатах США. Основная цель — заручиться поддержкой вице-президента Харрис среди американцев восточноевропейского происхождения.

"Кампания акцентирует на опыте Харрис в вопросах Украины и критикует подход бывшего президента Дональда Трампа к России", — говорится в сообщении.

Ожидается, что кампания, которой руководит супер-Коалиционный избирательный штаб "Будущее Америки", будет включать телевизионную и цифровую рекламу в Пенсильвании, а затем в еще двух весомых штатах - Мичигане и Висконсине. Во всех трех штатах значительная часть населения имеет корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

Во время президентских дебатов Харрис обратилась непосредственно к 800 тысячам польских американцев в Пенсильвании, подчеркнув, что Польша может стать следующей целью России после Украины. 

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", — заявила вице-президент.

Politico отмечает, что это свидетельствует о новом подходе демократов, направленном на привязку кампании к сообществам, для которых война в Украине имеет больший личный резонанс, и убеждение их в том, что Дональд Трамп покинет Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

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