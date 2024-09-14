Джо Байден отверг угрозы Путина по использованию Украиной ракет Storm Shadow

Президент США Джо Байден выступает во время встречи с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Джо Байден и Кейр Стармер не приняли окончательного решения о разрешении Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Впрочем, президент США заявил, что не считает использование дальнобойного оружия Украиной по России равнозначным присоединению НАТО к войне против Москвы.

Об этом сообщает The Guardian.

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В Вашингтоне в пятницу, 13 сентября, в Белом доме состоялась встреча Джо Байдена с Кейром Стармером. На встрече в Голубой комнате также присутствовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми. Среди других британских участников были советник по национальной безопасности Тим Барроу и руководитель аппарата Стармера Сью Грей.

Президент США Джо Байден заявил, что не согласен с мнением, что использование Украиной ракет Storm Shadow для бомбардировки отдаленных целей оккупантов будет равносильно тому, что НАТО будет воевать против России.

Журналист Джеймс Мэтьюз из Sky News спросил у Байдена, что он думает об угрозах войны со стороны Владимира Путина, на что президент отреагировал резко, попросив его "замолчать, потому что он сейчас будет говорить". Затем он добавил, что "не очень много думает о Владимире Путине".

Кейр Стармер прибыл на встречу из-за ухудшения отношений с Кремлем после заявления Великобритании о разрешении Украины использовать ракеты Storm Shadow по России. Впрочем, после саммита в Белом доме чиновник заявил, что на встрече речь не шла о конкретном решении по Storm Shadow.

"У нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как вы ожидали, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, мы говорили о стратегических и тактических решениях", — сказал он.

Джо Байден тем временем сказал, что тема по Storm Shadow будет обсуждаться.

"Мы будем обсуждать этот вопрос. Мы обсудим это сейчас", — сказал Байден на вопрос журналиста, позволит ли он Украине запускать ракеты Storm Shadow по отдаленным территориям России.

После короткого разговора лидеров тет-а-тет пресс-конференцию относительно выводов и принятых решений не проводили.