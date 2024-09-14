Сили США та Іраку ліквідували чотирьох лідерів ІДІЛ у результаті рейду

Військові США та Іраку ліквідували чотирьох лідерів ІДІЛ
Сили Центрального командування Сполучених Штатів Америки (CENTCOM) та Сили безпеку Іраку провели рейд на заході Іраку. Військовим вдалося ліквідувати чотирьох лідерів ІДІЛ.
Про це повідомляють Сили Центрального командування США у соцмережі X у суботу, 14 вересня.
Ліквідація лідерів ІДІЛ
У США зазначили, що операція відбулася ще 29 серпня. Вона була спрямована проти лідерів терористів і мала на меті підірвати й послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати й реалізовувати напади на цивільне населення Іраку, а також на громадян США, союзників і партнерів у регіоні та за його межами.
Сили Центрального командування США можуть підтвердити, що було вбито чотирьох лідерів ІДІЛ:
- Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві;
- Абу Хаммам;
- Абу-Алі ат-Тунісі;
- Шакір Абуд Ахмад аль-Іссаві.
"CENTCOM залишається відданим справі остаточної перемоги над ІДІЛ, яка продовжує загрожувати Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності", — заявив командувач Центрального командування Збройних сил США Майкл Ерік Курілла.
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