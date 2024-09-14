Сили США та Іраку ліквідували чотирьох лідерів ІДІЛ у результаті рейду

Бойовики ІДІЛ. Фото: Flickr

Сили Центрального командування Сполучених Штатів Америки (CENTCOM) та Сили безпеку Іраку провели рейд на заході Іраку. Військовим вдалося ліквідувати чотирьох лідерів ІДІЛ.

Про це повідомляють Сили Центрального командування США у соцмережі X у суботу, 14 вересня.

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Ліквідація лідерів ІДІЛ

У США зазначили, що операція відбулася ще 29 серпня. Вона була спрямована проти лідерів терористів і мала на меті підірвати й послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати й реалізовувати напади на цивільне населення Іраку, а також на громадян США, союзників і партнерів у регіоні та за його межами.

Сили Центрального командування США можуть підтвердити, що було вбито чотирьох лідерів ІДІЛ:

Ахмад Хамід Хусейн Абд-аль-Джаліл аль-Ітаві;

Абу Хаммам;

Абу-Алі ат-Тунісі;

Шакір Абуд Ахмад аль-Іссаві.

"CENTCOM залишається відданим справі остаточної перемоги над ІДІЛ, яка продовжує загрожувати Сполученим Штатам, нашим союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності", — заявив командувач Центрального командування Збройних сил США Майкл Ерік Курілла.