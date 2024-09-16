На Трампа було скоєно замах — реакція Байдена та деталі інциденту

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Федеральний суд у Флориді висунув Раяну Веслі Роуту два обвинувачення у справі, що стосується можливого замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Роуту інкримінують незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 16 вересня.

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Судове засідання

Раян Уеслі Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа, провів майже 12 годин поблизу гольф-клубу Трампа, де його виявили агенти Секретної служби, повідомили правоохоронні органи.

58-річного Раута звинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Під час першого слухання в суді він з'явився в кайданах та заявив, що не має фінансових можливостей найняти адвоката. Йому призначили державного захисника, а наступні слухання заплановані на 23 і 30 вересня.

Розслідування інциденту, що стався в неділю біля гольф-клубу Trump International у Флориді, триває.

Деталі замаху на Трампа

Агенти Секретної служби США, які були розташовані в кількох локаціях вище від місця, де грав Трамп, помітили дуло зброї, як в автомата Калашникова, яке стирчало з кущів вздовж поля, приблизно за 360 метрів.

Як повідомив шериф округу Палм-Біч Рік Бредшоу, агент вистрілив, і нападник кинув зброю та втік на позашляховику. Пізніше чоловіка зупинили правоохоронці сусіднього округу.

За інформацією від джерела в правоохоронних органах, Раут перебував за кермом автомобіля своєї дочки, коли його згодом затримали.

Під час арешту Раут залишався мовчазним, про що CNN повідомив місцевий прокурор Девід Аронберг. Поїздка Трампа на гольф не була включена до його офіційного графіка, і наразі невідомо, яким чином Раут міг знати про його місцезнаходження в цей час.

За словами Аронберга, Рауту буде висунуто федеральні обвинувачення. У своєму коментарі для MSNBC він зазначив, що спочатку розглядалася можливість висунення обвинувачень на рівні штату Флорида, але коли справою зацікавилися федеральні агенти, від цього варіанту відмовилися.

Що відомо про підозрюваного

Американець Раут, який раніше підтримував Дональда Трампа, останнім часом змінив свою позицію та почав активно критикувати його. Він приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення Росії, взяв участь у мітингу в Києві в травні 2022 року. Відомо, що він кілька разів зв'язувався з українським іноземним легіоном, проте вони дистанціювався від Рауса.

Син Раута, Оран, описав батька як гарного людину. Проте прокурор Аронберг припустив, що Раут може зіткнутися з обвинуваченням у незаконному володінні зброєю і нападі на офіцера. Хоча довести, що Раут цілився в Трампа, може бути важко через велику відстань між ними, свідчення агента Секретної служби, в якого Раут міг цілитися, є ключовим.

Аронберг також зазначив, що захист на основі аргументу про божевілля буде слабким, адже втеча Раута з місця інциденту демонструє його розуміння своїх дій.

Коментар Байдена

Президент Джо Байден заявив про необхідність посилення Секретної служби США після події, що сталася в неділю. Він підкреслив важливість реагування Конгресу на потреби агентства.

"Слава Богу, з президентом все гаразд", — зазначив Байден у розмові з журналістами в понеділок.

Байден закликав Конгрес забезпечити додаткові ресурси, зокрема, збільшення кількості особового складу. Президент наголосив, що агенція має сама вирішити, скільки співробітників їм потрібно, проте вважає, що розширення штату є необхідним.

Коментар Гарісс

У неділю віце-президент Камала Гарріс також висловила свою позицію щодо політичного насильства, заявивши про необхідність попередження подібних інцидентів у майбутньому.

"Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці", — додала вона.

Реакція Трампа

Після замаху у гольф-клубі в Південній Флориді Трамп повідомив в електронному листі для збору коштів, що він перебуває "у безпеці та здоровий".

"Поблизу мене пролунали постріли, але перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви спочатку почули це: я в безпеці та здоровий! Ніщо не зупинить мене. Я ніколи не здамся! Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте", — йшлося у листі.