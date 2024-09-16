Замах на Дональда Трампа — реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський висловив радість, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп не постраждав внаслідок замаху на його життя. Глава держави висловив свої найкращі побажання йому та його родичам.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Читайте також:

Зеленський відреагував на замах на Трампа

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині", — заявив Зеленський.

Глава держави також висловив радість, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.

"Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", — зазначив президент.

Реакція президента Зеленського. Фото: скриншот

Другий замах на Дональда Трампа

Ввечері 15 вересня The New York Post повідомив, що в американському штаті Флорида сталася стрілянина. Поблизу перебував кандидат у президенти Дональд Трамп, його заховали у безпечне місце.

Незадовго стало відомо, що постріли відбулися біля поля для гольфа, на якому грав Трамп. Наразі поліція Вест-Палм-Біч у Флориді та місцеве ФБР веде розслідування.

Наразі підозрюваний вже перебуває під вартою. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут. За даними Fox News, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти.

Нагадаємо, другий замах на життя Трампа стався лише через дев’ять тижнів після першого.