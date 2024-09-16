Замах на Трампа — Камала Гарріс прокоментувала ситуацію

Камала Гарріс. Фото: Reuters

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Камала Гарріс засудила можливий замах на кандидата-республіканця Дональда Трампа. Вона зазначила, що виступає категорично проти політичного насильства.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 16 вересня.

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Гарріс засудила замах на Трампа

Віце-президентка США Камала Гарріс висловила стурбованість з приводу замаху на Трампа і засудила політичне насильство.

"Я глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа. Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство", — заявила Гарріс.

Вона також додала, що важливо запобігти ескалації насильства та подякувала Секретній службі за їхню пильність у захисті колишнього президента.

Гарріс також наголосила, що адміністрація Байдена забезпечить усі необхідні ресурси для безпеки.