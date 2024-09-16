Покушение на Трампа - Камала Гаррис прокомментировала ситуацию

Камала Харрис. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис осудила возможное покушение на кандидата-республиканца Дональда Трампа. Она отметила, что выступает категорически против политического насилия.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 16 сентября.

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Харрис осудила покушение на Трампа

Вице-президент США Камала Харрис выразила обеспокоенность по поводу покушения на Трампа и осудила политическое насилие.

"Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа. Пока собираются факты, я ясно заявляю: политическое насилие недопустимо. Мы все должны работать над тем, чтобы этот инцидент не спровоцировал дальнейшее насилие", — заявила Харрис.

Она также добавила, что важно предотвратить эскалацию насилия и поблагодарила Секретную службу за их бдительность в защите бывшего президента.

Харрис также отметила, что администрация Байдена обеспечит все необходимые ресурсы безопасности.