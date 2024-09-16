Покушение на Дональда Трампа - ФБР задержало подозреваемого Райана Уэсли Рута

Дональд Трамп. Фото: Reuters

По версии Федерального бюро расследований на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональд Трампа было совершено покушение в его собственном гольф-клубе в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Это произошло лишь спустя девять недель после того, как Трамп пережил другое покушение на свою жизнь. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщает AP News в понедельник, 16 сентября.

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Покушение на Трампа

Агенты Секретной службы США, находившиеся в нескольких локациях выше места, где играл Трамп, заметили дуло оружия, как у торчавшего из куста вдоль поля автомата Калашникова примерно в 360 метрах.

Как сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу, агент выстрелил, и нападающий бросил оружие и скрылся на внедорожнике. Позже мужчину остановили правоохранители соседнего округа.

Ранее представители разведки США проинформировали представителей команды Трампа о новых признаках того, что Иран планирует усилить нападения на бывшего президента и его свиту.

Сам Трамп заявил в электронном письме по сбору средств, что после инцидента во Флориде его "решительность стала еще сильнее".

Что известно о подозреваемом

Подозреваемым в новом покушении на Дональда Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут.

По данным Fox News, Рут приблизился к Трампу на расстояние примерно 400 метров и продвинул дуло автоматического оружия через забор. Секретная служба вовремя заметила нападающего и открыла огонь, однако ему удалось скрыться.

Журналисты пишут, что во время ареста у него обнаружили два рюкзака и камеру GoPro, а автомат АК-47 якобы обнаружили в кустах вблизи места инцидента. Также, пишет газета, в своих соцсетях он выражал поддержку Украине и занимался рекрутингом иностранцев в ВСУ.

По информации OSINTdefender, Рут также пытался вступить в международный легион, однако эти попытки не увенчались успехом.