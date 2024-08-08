Письмо с объяснением диверсии на железной дороге во Франции поступило из Сиэтла, США, поэтому Париж попросил помощи ФБР

Французские инженеры проводят инспекцию железнодорожных путей после диверсии. Фото: Reuters

Полиция Франции, которая расследует диверсию на высокоскоростных железнодорожных линиях, произошедшую за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, обратилась за помощью в ФБР. Некоторые французские издания получили электронное письмо из Сиэтла, которое, по мнению полиции, могло быть отправлено злоумышленниками.

Об этом 7 августа, в среду сообщает агентство Reuters.

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О чем говорилось в странном письме из США

Электронное письмо, подписанное "неожиданной делегацией", было отправлено с адреса riseup.net, неизвестной организацией в Сиэтле, утверждающей, что предоставляет "коммуникационные и компьютерные ресурсы союзникам, участвующим в борьбе против капитализма и других форм угнетения".

Французские чиновники подозревают местные ультралевые группы, но не исключают иностранного участия. Поскольку riseup.net находится в США, французская полиция попросила ФБР подтолкнуть эту организацию к идентификации владельца учетной записи электронной почты.

Автор электронного письма выступал против оружейного, энергетического и ядерного секторов Франции и критиковал сеть TGV, поскольку она приносит пользу только "нескольким привилегированным людям".

В чем была суть диверсии во Франции

Диверсанты повредили четыре высокоскоростных линии TGV с помощью зажигательных устройств, вызвав хаос за несколько часов до того, как мировая аудитория настроилась на парад олимпийских спортсменов вдоль реки Сены 26 июля.

Французская полиция также ведет переговоры с итальянскими, немецкими и испанскими коллегами, поскольку нападения могли быть скоординированы с анархистскими группами из-за границы.