Покушение на Трампа — ФБР обнародовало новые подробности

В ФБР обнародовали новые подробности покушения на Трампа
Федеральное бюро расследований США обнародовало новые детали попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Выяснилось, что преступник, планируя атаку, тщательно исследовал обстоятельства убийства экс-президента США Джона Кеннеди.
Об этом сообщило издание CNN в среду, 24 июля.
Покушение на Трампа
Согласно анализу ноутбука злоумышленника, проведенного ФБР, он исследовал информацию об расстоянии, на котором Ливи Освальд застрелил президента Джона Кеннеди в 1963 году, перед планированием своего покушения.
"6 июля он выполнил поисковый запрос в Google: "Как далеко был Освальд от Кеннеди... Это поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. Это тот самый день, когда он, кажется, зарегистрировался на митинг Батлера" — заявил директор ФБР Кристофер Рэй юридическому комитету Палаты представителей.
Рей также сообщил, что примерно в четыре часа дня стрелок Томас Мэтью Крукс управлял беспилотником в районе митинга, расположенном примерно в 200 ярдах от сцены.
Дрон находился в воздухе около 11 минут, и следователи полагают, что Крукс следил за прямой трансляцией из дрона через свой телефон. Раньше дрон нашли в его автомобиле.
Рей также сообщил, что у Крукса были две взрывчатки в автомобиле во время стрельбы и еще одна в своем доме. Однако, вероятно, он не мог применить их с крыши, где и был убит.
"Похоже, что из-за позиции включения/выключения приемников, если бы он попытался взорвать эти устройства с крыши, это не сработало бы", — добавил директор ФБР.
ФБР сейчас проводит расследование стрельбы как попытки убийства и возможного акта внутреннего терроризма. Ведомство неоднократно подчеркивало, что считает, что Крукс действовал в одиночку, и директор Рэй снова подтвердил, что нет доказательств наличия соучастников.
Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.
Между тем сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. Вроде бы те видели преступника, но ничего не делали.
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