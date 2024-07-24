Покушение на Трампа — ФБР обнародовало новые подробности

Покушение на Дональда Трампа. Фото: ТСН

Федеральное бюро расследований США обнародовало новые детали попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Выяснилось, что преступник, планируя атаку, тщательно исследовал обстоятельства убийства экс-президента США Джона Кеннеди.

Об этом сообщило издание CNN в среду, 24 июля.

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Покушение на Трампа

Согласно анализу ноутбука злоумышленника, проведенного ФБР, он исследовал информацию об расстоянии, на котором Ливи Освальд застрелил президента Джона Кеннеди в 1963 году, перед планированием своего покушения.

"6 июля он выполнил поисковый запрос в Google: "Как далеко был Освальд от Кеннеди... Это поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. Это тот самый день, когда он, кажется, зарегистрировался на митинг Батлера" — заявил директор ФБР Кристофер Рэй юридическому комитету Палаты представителей.

Рей также сообщил, что примерно в четыре часа дня стрелок Томас Мэтью Крукс управлял беспилотником в районе митинга, расположенном примерно в 200 ярдах от сцены.

Дрон находился в воздухе около 11 минут, и следователи полагают, что Крукс следил за прямой трансляцией из дрона через свой телефон. Раньше дрон нашли в его автомобиле.

Рей также сообщил, что у Крукса были две взрывчатки в автомобиле во время стрельбы и еще одна в своем доме. Однако, вероятно, он не мог применить их с крыши, где и был убит.

"Похоже, что из-за позиции включения/выключения приемников, если бы он попытался взорвать эти устройства с крыши, это не сработало бы", — добавил директор ФБР.

ФБР сейчас проводит расследование стрельбы как попытки убийства и возможного акта внутреннего терроризма. Ведомство неоднократно подчеркивало, что считает, что Крукс действовал в одиночку, и директор Рэй снова подтвердил, что нет доказательств наличия соучастников.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

Между тем сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. Вроде бы те видели преступника, но ничего не делали.