Прихильники Трампа звинувачують снайперів поліції у бездіяльності під час замаху на республіканця

Підрозділ поліцейських снайперів на мітингу Трампа в Пенсильванії. Фото: Скриншот

Прибічники кандидата в президенти США Дональда Трампа, на якого був скоєний замах у Пенсильванії, звинувачують поліцію у бездіяльності. За даними одного з користувачів соцмережі X, антиснайперський підрозділ 42 секунди спостерігав за стрільцем і нічого не зробив.

Відповідне відео 14 липня, у неділю виклав в X користувач під псевдонімом J6 Videos.

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На думку дописувача соцмережі, на відео чітко видно, що майже хвилину антиснайпери дивляться у бік даху, на якому був стрілець і починають діяти вже тільки після пострілів у бік сцени, де виступав Трамп.

42 SECONDS

.@SpeakerJohnson @elonmusk

The "counter snipers" didn't take the shot at the shooter sniper



They were looking at him at least 42 seconds before the ear shot on Donald Trump and failed the President



Did The CIA do an inside job with Thomas Matthew Crooks w/ the AR-15 pic.twitter.com/w1ZPPvTQ1s — J6 Videos (@J6Videos) July 14, 2024

Крім того, користувач соцмережі цікавиться, чи можливо, що ЦРУ навчило Томаса Крукса, що вчинив замах на Дональда Трампа, навичкам стрільби зі снайперської рушниці AR.

Теорії змови навкруги замаху на Трампа

Серед прибічників республіканців вистачає любителів теорій змови й багато з них вже шириться мережею. Наприклад, окрім співпраці злочинця з ЦРУ розглядається активна участь у замаху так званої "глибинної держави" (deep state). Це аналог популярної "світової закуліси", але виключно на території США.

Звичайно, одним з головних підозрюваних у замаху на Трампа є чинний президент США Джо Байден. Наприклад, той самий автор повідомлення в X пропонує звернути особливу увагу на слова Байдена під час зустрічі з партійними спонсорами: "Настав час влучити Трампу в яблучко".

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він назвав подібний злочин неприпустимим у цивілізованому світі.

Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.