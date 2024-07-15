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Бачили злочинця й нічого не робили — прибічники Трампа звинувачують снайперів поліції

15 липня 2024 03:56
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Прихильники Трампа звинувачують снайперів поліції у бездіяльності під час замаху на республіканця
Підрозділ поліцейських снайперів на мітингу Трампа в Пенсильванії. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Прибічники кандидата в президенти США Дональда Трампа, на якого був скоєний замах у Пенсильванії, звинувачують поліцію у бездіяльності. За даними одного з користувачів соцмережі X, антиснайперський підрозділ 42 секунди спостерігав за стрільцем і нічого не зробив.

Відповідне відео 14 липня, у неділю виклав в X користувач під псевдонімом J6 Videos

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В чому прихильники Трампа звинувачують поліцію

На думку дописувача соцмережі, на відео чітко видно, що майже хвилину антиснайпери дивляться у бік даху, на якому був стрілець і починають діяти вже тільки після пострілів у бік сцени, де виступав Трамп.

 

Крім того, користувач соцмережі цікавиться, чи можливо, що ЦРУ навчило Томаса Крукса, що вчинив замах на Дональда Трампа, навичкам стрільби зі снайперської рушниці AR.

Теорії змови навкруги замаху на Трампа

Серед прибічників республіканців вистачає любителів теорій змови й багато з них вже шириться мережею. Наприклад, окрім співпраці злочинця з ЦРУ розглядається активна участь у замаху так званої "глибинної держави" (deep state). Це аналог популярної "світової закуліси", але виключно на території США.

Звичайно, одним з головних підозрюваних у замаху на Трампа є чинний президент США Джо Байден. Наприклад, той самий автор повідомлення в X пропонує звернути особливу увагу на слова Байдена під час зустрічі з партійними спонсорами: "Настав час влучити Трампу в яблучко". 

Бачили злочинця й нічого не робили — прибічники Трампа звинувачують снайперів поліції - фото 1

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він назвав подібний злочин неприпустимим у цивілізованому світі.

Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.

Джо Байден США Дональд Трамп замах снайпер

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