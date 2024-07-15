Сторонники Трампа обвиняют снайперов полиции в бездействии при покушении на республиканца

Подразделение полицейских снайперов на митинге Трампа в Пенсильвании. Фото: Скриншот

Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение в Пенсильвании, обвиняют полицию в бездействии. По данным одного из пользователей соцсети X, антиснайперское подразделение 42 секунды наблюдало за стрелком и ничего не сделало.

Соответствующее видео 14 июля, в воскресенье, выложил в X пользователь под псевдонимом J6 Videos.

Читайте также:

В чем поклонники Трампа обвиняют полицию

По мнению пользователя соцсети, почти минуту антиснайперы смотрят в сторону крыши, на которой был стрелок, и начинают действовать уже только после выстрелов в сторону сцены, где выступал Трамп.

42 SECONDS

. @SpeakerJohnson​

The "counter snipers" не попадет в shot в shooter sniper



Они были смотрели на его в течение 42 секунд после ear shot на Дональд Trump and failed the President



Did The CIA в уникальной работе с Thomas Matthew Crooks w/ the AR-15 pic.twitter.com/w1ZPPvTQ1s — J6 Videos (@J6Videos) Июль 14, 2024

Кроме того, пользователь соцсети интересуется, возможно ли, что ЦРУ научило Томаса Крукса, покушавшегося на Дональда Трампа, навыкам стрельбы из снайперского ружья AR.

Теории заговора вокруг покушения на Трампа

Среди сторонников республиканцев хватает любителей теорий заговора и многие из них уже распространяются по сети. К примеру, кроме сотрудничества преступника с ЦРУ рассматривается активное участие в покушении так называемого "глубинного государства" (deep state). Это аналог популярной "мировой закулисы", но исключительно на территории США.

Конечно, одним из главных подозреваемых в покушении на Трампа является действующий президент США Джо Байден. Например, тот же автор сообщения в X предлагает обратить особое внимание на слова Байдена во время встречи с партийными спонсорами: "Пора попасть Трампу в яблочко".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он назвал подобное преступление недопустимым в цивилизованном мире.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.