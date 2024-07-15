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Видели преступника и ничего не делали – сторонники Трампа обвиняют снайперов полиции

15 июля 2024 03:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сторонники Трампа обвиняют снайперов полиции в бездействии при покушении на республиканца
Подразделение полицейских снайперов на митинге Трампа в Пенсильвании. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение в Пенсильвании, обвиняют полицию в бездействии. По данным одного из пользователей соцсети X, антиснайперское подразделение 42 секунды наблюдало за стрелком и ничего не сделало.

Соответствующее видео 14 июля, в воскресенье, выложил в X пользователь под псевдонимом J6 Videos.

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По мнению пользователя соцсети, почти минуту антиснайперы смотрят в сторону крыши, на которой был стрелок, и начинают действовать уже только после выстрелов в сторону сцены, где выступал Трамп.

 

Кроме того, пользователь соцсети интересуется, возможно ли, что ЦРУ научило Томаса Крукса, покушавшегося на Дональда Трампа, навыкам стрельбы из снайперского ружья AR.

Теории заговора вокруг покушения на Трампа

Среди сторонников республиканцев хватает любителей теорий заговора и многие из них уже распространяются по сети. К примеру, кроме сотрудничества преступника с ЦРУ рассматривается активное участие в покушении так называемого "глубинного государства" (deep state). Это аналог популярной "мировой закулисы", но исключительно на территории США.

Конечно, одним из главных подозреваемых в покушении на Трампа является действующий президент США Джо Байден. Например, тот же автор сообщения в X предлагает обратить особое внимание на слова Байдена во время встречи с партийными спонсорами: "Пора попасть Трампу в яблочко".

Видели преступника и ничего не делали — сторонники Трампа обвиняют снайперов в полиции - фото 1

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он назвал подобное преступление недопустимым в цивилизованном мире.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.

Джо Байден США Дональд Трамп покушение снайпер

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