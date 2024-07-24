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У ФБР оприлюднили нові подробиці замаху на Трампа

24 липня 2024 23:56
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Замах на Трампа — ФБР оприлюднило нові подробиці
Замах на Дональда Трампа. Фото: ТСН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило нові деталі спроби замаху на колишнього президента Дональда Трампа. З'ясувалося, що злочинець, плануючи атаку, ретельно досліджував обставини вбивства експрезидента США Джона Кеннеді.

Про це повідомило видання CNN у середу, 24 липня.

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Відповідно до аналізу ноутбука зловмисника, проведеного ФБР, він досліджував інформацію про відстань, на якій Ліві Освальд застрелив президента Джона Ф. Кеннеді в 1963 році, перед плануванням свого замаху.

"6 липня він виконав пошуковий запит у Google: "Як далеко був Освальд від Кеннеді... Це пошук, очевидно, важливий з точки зору його душевного стану.. Це той самий день, коли він, здається, зареєструвався на мітинг Батлера", — заявив директор ФБР Крістофер Рей юридичному комітету Палати представників.

Рей також повідомив, що приблизно о четвертій годині дня стрілець Томас Метью Крукс управляв безпілотником у районі мітингу, який був розташований приблизно за 200 ярдів від сцени.

Дрон перебував у повітрі близько 11 хвилин, і слідчі вважають, що Крукс стежив за прямою трансляцією з дрона через свій телефон. Раніше дрон знайшли в його автомобілі.

Рей також повідомив, що Крукс мав дві вибухівки в автомобілі під час стрілянини і ще одну у своєму будинку. Проте, ймовірно, він не мав змоги застосувати їх з даху, де і був убитий.

"Схоже, що через позицію ввімкнення/вимкнення приймачів, якби він спробував підірвати ці пристрої з даху, це б не спрацювало", — додав директор ФБР.

ФБР зараз проводить розслідування стрілянини як спроби вбивства та можливого акту внутрішнього тероризму. Відомство неодноразово підкреслювало, що вважає, що Крукс діяв поодинці, і директор Рей знову підтвердив, що немає жодних доказів наявності співучасників.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито

А тим часом прибічники Трампа звинуватили поліцію у бездіяльності. Нібито ті бачили злочинця, але нічого не робили. 

США ФБР Дональд Трамп замах Америка

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