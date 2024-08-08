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Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

8 серпня 2024 05:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Лист з поясненням диверсії на залізниці у Франції надійшов з Сіетлу, США, тому Париж запросив допомоги ФБР
Французькі інженери проводять інспекцію залізничних шляхів після диверсії. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Поліція Франції, яка розслідує диверсію на високошвидкісних залізничних лініях, що сталась за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, звернулася за допомогою до ФБР. Деякі французькі видання отримали електронний лист з Сіетлу, який, на думку поліції, міг бути надісланий зловмисниками.

Про це 7 серпня, у середу повідомляє агенція Reuters.

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Про що йшлося у дивному листі з США

Електронний лист, підписаний "несподіваною делегацією", було надіслано з адреси riseup.net, невідомою організацією в Сіетлі, яка стверджує, що надає "комунікаційні та комп’ютерні ресурси союзникам, які беруть участь у боротьбі проти капіталізму та інших форм гноблення".

Французькі чиновники підозрюють місцеві ультраліві групи , але не виключають іноземної участі. Оскільки riseup.net знаходиться в США, французька поліція попросила ФБР підштовхнути цю організацію до ідентифікації власника облікового запису електронної пошти.

Автор електронного листа виступав проти збройового, енергетичного та ядерного секторів Франції та критикував мережу TGV, оскільки вона приносить користь лише "кільком привілейованим людям".

В чому була суть диверсії у Франції

Диверсанти пошкодили чотири високошвидкісні лінії TGV, що прямували до Парижа, за допомогою запалювальних пристроїв, спричинивши хаос у дорозі за кілька годин до того, як світова аудиторія налаштувалася на парад олімпійських спортсменів уздовж річки Сени 26 липня.

Французька поліція також веде переговори з італійськими, німецькими та іспанськими колегами, оскільки напади могли бути скоординовані з анархістськими групами з-за кордону. 

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США Франція ФБР Олімпійські ігри Париж диверсія Олімпіада-2024

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