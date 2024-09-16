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Замах на Дональда Трампа — ФБР затримало підозрюваного

16 вересня 2024 08:56
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Замах на Дональда Трампа — ФБР затримало підозрюваного Райана Веслі Рута
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

За версією Федерального бюро розслідувань на кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональд Трампа було здійснено замах у його власному гольф-клубі у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Це сталося лише через дев’ять тижнів після того, як Трамп пережив інший замах на своє життя. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомляє AP News у понеділок, 16 вересня.

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Агенти Секретної служби США, які були розташовані в кількох локаціях вище від місця, де грав Трамп, помітили дуло зброї, як в автомата Калашникова, яке стирчало з кущі вздовж поля, приблизно в 360 метрах.

Як повідомив шериф округу Палм-Біч Рік Бредшоу, агент вистрілив, і нападник кинув зброю та втік на позашляховику. Пізніше чоловіка зупинили правоохоронці сусіднього округу.

Раніше представники розвідки США поінформували представників команди Трампа про нові ознаки того, що Іран планує посилити напади на колишнього президента та його оточення.

Сам Трамп заявив у електронному листі зі збору коштів, що після інциденту у Флориді його "рішучість стала ще сильнішою".

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваним у новому замаху на Дональда Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут.

За даними Fox News, Рут наблизився до Трампа на відстань приблизно 400 метрів і просунув дуло автоматичної зброї через паркан. Секретна служба вчасно помітила нападника та відкрила вогонь, проте йому вдалося втекти.

Журналісти пишуть, що під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 ніби знайшли в кущах поблизу місця інциденту. Також, пише газета, у своїх соцмережах він висловлював підтримку Україні та займався рекрутингом іноземців у ЗСУ.

За інформацією OSINTdefender, Рут також намагався вступити до міжнародного легіону, проте ці спроби не увінчалися успіхом.

підозрюваний
Підозрюваний у замаху на Трампа Райян Веслі Рут. Фото: News Week

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