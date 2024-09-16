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Біля ядерної бази США зафіксували НЛО, — Daily Mail

16 вересня 2024 08:20
Чекарьова Марія - редактор
У США біля бази ядерної зброї помітили НЛО
НЛО, який зафіксували над ядерною базою США. Фото: Daily Mail
Чекарьова Марія - редактор

Неподалік ядерної бази США в Монтані зафіксували появу величезного НЛО. У зв'язку з цим Конгрес США планує вже у вересні провести публічні слухання.

Про це в неділю, 15 вересня, повідомило видання Daily Mail.

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За даними видання, буквально кілька днів тому свідки сфотографували те, що називають "величезним" НЛО з "тоннами мерехтливих і обертових вогнів" за 60 миль від бази ядерної зброї ВПС США. Очевидці впевнені, що це не був Starlink Ілона Маска, адже об'єкт, який вони бачили мав форму диска з обертовими вогнями.

Нові слухання в Сенаті можуть відбутися вже у вересні. У матеріалі зазначено, що вони відбудуться "після ще одного дивного літа заяв американських військових інформаторів про ці дивовижні повітряні таємниці, включаючи відкриття колишнього чиновника Пентагону Луїса Елізондо про те, що він особисто впорався з "інопланетним" імплантатом, видаленим у ветерана військової служби".

Сенатор-демократ від Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд також підтвердила інформацію щодо можливого проведення слухань.

"Для мене це пріоритет, тому що я вважаю, що дуже важливо, щоб ми продовжували робити речі загальнодоступними", — наголосила вона, маючи на увазі важливість розслідування явищ, що пов'язані з появою НЛО.

Також почалося розслідування на Капітолійському пагорбі, оскільки багато американських цивільних осіб повідомляли про власні спостереження НЛО. Сенатор Гіллібранд сподівається на те, що незабаром ці факти додадуть і до сфери розслідування відділу полювання на НЛО Пентагону, який почав працювати лише рік тому.

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