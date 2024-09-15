Росія дає Ірану ядерні технології

Іранські ракети. Фото: Shutterstock

Сполучені Штати та Велика Британія стурбовані тим, що Російська Федерація ділиться з Іраном ядерною секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити цю країну до створення ядерної зброї. В свою чергу Іран передає Росії балістичні ракети для війни з Україною.

Як передає повідомляє Bloomberg у неділі, 15 вересня.

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Низка західних чиновників, обізнана з цим питанням, переконана, що Кремль посилив співпрацю з Іраном, ділячись з ним технологіями, необхідними для створення ядерної зброї. Це питання обговорювали офіційні особи США та Великої Британії у Вашингтоні цього тижня.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Лідери держав погодилися, що така ситуація викликає занепокоєння та ескалацію військових зв’язків між Росією та Іраном.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація президента Байдена серйозно стурбована ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові всіма силами протидіяти, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.

Також зазначається, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що РФ обмінюється з Іраном ядерними технологіями. Він заявив, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

"Зі свого боку Росія ділиться технологіями, які шукає Іран — включно з ядерними питаннями, а також деякою космічною інформацією", — розповів Блінкен.