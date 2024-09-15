Россия дает Ирану ядерные технологии

Иранские ракеты. Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и Великобритания обеспокоены тем, что Российская Федерация делится с Ираном ядерной секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить страну к созданию ядерного оружия. В свою очередь Иран передает России баллистические ракеты для войны с Украиной.

Как сообщает Bloomberg в воскресенье, 15 сентября.

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Россия передает ядерные технологии Ирану

Некоторые западные чиновники, осведомленные в этом вопросе, убеждены, что Кремль усилил сотрудничество с Ираном, делясь с ним технологиями, необходимыми для создания ядерного оружия. Этот вопрос обсуждали официальные лица США и Великобритании в Вашингтоне на этой неделе.

Британский премьер-министр Кир Стармер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме. Лидеры государств согласились, что такая ситуация вызывает беспокойство и эскалацию военных связей между Россией и Ираном.

По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома, администрация президента Байдена серьезно озабочена ядерной деятельностью Ирана. Байден четко дал понять, что США готовы всеми силами противодействовать, чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана.

Также отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Лондон предположил, что РФ обменивается с Ираном ядерными технологиями. Он заявил, что Москва получила партию иранских баллистических ракет Fath-360.

"Со своей стороны Россия делится технологиями, которые ищет Иран — включая ядерные вопросы, а также некоторой космической информацией", — рассказал Блинкен.