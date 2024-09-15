Россия делится ядерными секретами с Ираном, в США и Британии обеспокоены

Ядерное оружие РФ. Фото: из открытых источников

США и Британия все больше обеспокоены тем, что Российская Федерация делиться с Ираном секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить Тегеран к возможности создания ядерного оружия. Это происходит в обмен на то, что Иран поставит Москве баллистические ракеты для войны в Украине.

Об этом в субботу, 14 сентября, пишет Bloomberg.

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Что сказали источники издания

По словам западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Кремль в последние месяцы расширил свое сотрудничество с Ираном в связи с абмициями иранского государства получить атомное оружие.

Они добавили, что на этой неделе это событие обсуждалось между официальными лицами США и Британии в Вашингтоне, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме на стратегической встрече по вопросам внешней политики. Они описали это событие как тревожное, и как эскалацию военных связей России и Ирана.

В частности, один из представителей Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что администрация Байдена по-прежнему обеспокоена ядерной деятельностью Ирана.

"Байден ясно дал понять, что США готовы использовать все элементы национальной мощи для предотвращения любой ядерной эскалации со стороны Ирана", — заявил представитель в субботу, 14 сентября.

Bloomberg добавило, что МИД РФ и посольство Ирана в Международном членстве по атомной энергии в Вене не ответили на просьбы о комментариях.