В ЕС отреагировали на поставки иранских ракет в Россию

Глава ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

В США официально подтвердили факт передачи Ираном баллистических ракет России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал "быстрый ответ" на это.

Об этом говорится на сайте Евросовета в пятницу, 13 сентября.

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Боррель назвал передачу иранских ракет прямой угрозой безопасности Европы и существенной эскалацией после снабжения иранскими БпЛА и боеприпасами.

"Это происходит в разгар последних атак России против Украины, в том числе с применением баллистических ракет и беспилотников, доказывающих ее четкую решимость продолжать жестокую агрессивную войну против Украины и ее народа, в частности, нацеленную на критически важную энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать как можно большее количество жертв среди гражданского населения и нанести масштабные разрушения", — говорится в тексте заявления.

Глава ЕС отметил, что теперь там "будут реагировать быстро и в координации с международными партнерами" — в том числе при помощи новых ограничений против Ирана.