Сикорский призвал отменить выплаты украинским беженцам

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: FORUM

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Европейского Союза прекратить выплаты пособий украинским беженцам. По его словам, это может снизить мобилизационный потенциал Украины.

Об этом сообщило издание Le Monde в четверг, 12 сентября.

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"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — заявил Сикорский.

При этом министр отметил, что Польша уже прекратила предоставление социальных пособий украинцам.