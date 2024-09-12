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Блинкен в Польше обсудит усиление поддержки Украины

12 сентября 2024 10:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Госсекретарь Блинкен обсудит в Польше увеличение помощи Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 12 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет встречи с чиновниками Польши. Речь пойдет, в частности, о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом пишет Reuters.

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Госсекретарь США посещает Польшу сразу после поездки в Киев, где украинские должностные лица призвали американских партнеров разрешить использование западных ракет для ударов по территории России. В Киеве Блинкен встречался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую военную и финансовую помощь Украине.

В Польше Блинкен планирует встретиться с премьер-министром Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Одной из тем переговоров станет усиление поддержки Украины в борьбе с Россией. Кроме того, речь пойдет о безопасности восточного фланга НАТО, в частности укрепления обороны Польши как ключевого союзника США в регионе.

Представители польских властей также планируют обсудить с Блинкеном пути углубления военного сотрудничества между странами на фоне продолжающейся войны в Украине.

По словам Мешко Павляка, руководителя бюро международной политики при офисе президента Дуды, особое внимание будет уделено безопасности Польши, являющейся важной частью восточного фланга Альянса.

Эти переговоры проходят на фоне роста напряжения в регионе и активизации усилий США по поддержке Украины и укреплению коллективной обороны НАТО.

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