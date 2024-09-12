Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Блінкен у Польщі обговорить посилення підтримки України arrow

Блінкен у Польщі обговорить посилення підтримки України

12 вересня 2024 10:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Держсекретар Блінкен обговорить у Польщі збільшення допомоги Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 12 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з високопосадовцями Польщі. Ітиметься, зокрема, про подальшу підтримку України.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Візит Блінкена до Польщі

Держсекретар США відвідує Польщу одразу після поїздки до Києва, де українські посадовці закликали американських партнерів дозволити використання західних ракет для ударів по території Росії. У Києві Блінкен зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальшу військову і фінансову допомогу Україні.

У Польщі Блінкен планує зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Однією з тем переговорів стане посилення підтримки України в боротьбі з Росією. Крім того, йтиметься про безпеку східного флангу НАТО, зокрема зміцнення оборони Польщі як ключового союзника США у регіоні.

Представники польської влади також планують обговорити з Блінкеном шляхи поглиблення військової співпраці між країнами на тлі війни в Україні.

За словами Мєшка Павляка, керівника бюро міжнародної політики при офісі президента Дуди, особлива увага буде приділена безпеці Польщі, яка є важливою частиною східного флангу Альянсу.

Ці переговори відбуваються на тлі зростання напруги в регіоні та активізації зусиль США щодо підтримки України та зміцнення колективної оборони НАТО.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський Польща США війна Ентоні Блінкен Україна Анджей Дуда війна в Україні Дональд Туск

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 Уряд розширив категорії грантоотримувачів Власна справа — хто ще може отримати кошти на бізнес

11:31 Лунін пішов на конфлікт зі своїм зірковим агентом

11:22 Адвокату, який мав передати хабар одеському судді, винесли вирок — подробиці

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

11:03 Суркіс назвав аргумент на користь Реброва — чому не можна звільняти тренера

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:02 Чи є ознаки, що Путін готовий застосувати ядерну зброю, — думка британського генерала

11:00 Виплати на три місяці — де вразливі категорії українців отримають по 3,6 тис. грн

10:50 Виплати мобілізованим — скільки платять під час військової підготовки в Україні

10:49 В Одесі передали державі елітне житло російського військового посадовця — подробиці

10:45 У Львові вночі сталася пожежа в одній із квартир — місцеві чули вибух

11:35 Уряд розширив категорії грантоотримувачів Власна справа — хто ще може отримати кошти на бізнес

11:31 Лунін пішов на конфлікт зі своїм зірковим агентом

11:22 Адвокату, який мав передати хабар одеському судді, винесли вирок — подробиці

11:03 Суркіс назвав аргумент на користь Реброва — чому не можна звільняти тренера

11:02 Чи є ознаки, що Путін готовий застосувати ядерну зброю, — думка британського генерала

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:00 Виплати на три місяці — де вразливі категорії українців отримають по 3,6 тис. грн

10:50 Виплати мобілізованим — скільки платять під час військової підготовки в Україні

10:49 В Одесі передали державі елітне житло російського військового посадовця — подробиці

10:45 У Львові вночі сталася пожежа в одній із квартир — місцеві чули вибух

10:45 Блінкен у Польщі обговорить посилення підтримки України

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно