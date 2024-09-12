Держсекретар Блінкен обговорить у Польщі збільшення допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: depositphotos.com

У четвер, 12 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з високопосадовцями Польщі. Ітиметься, зокрема, про подальшу підтримку України.

Про це пише Reuters.

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Візит Блінкена до Польщі

Держсекретар США відвідує Польщу одразу після поїздки до Києва, де українські посадовці закликали американських партнерів дозволити використання західних ракет для ударів по території Росії. У Києві Блінкен зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальшу військову і фінансову допомогу Україні.

У Польщі Блінкен планує зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Однією з тем переговорів стане посилення підтримки України в боротьбі з Росією. Крім того, йтиметься про безпеку східного флангу НАТО, зокрема зміцнення оборони Польщі як ключового союзника США у регіоні.

Представники польської влади також планують обговорити з Блінкеном шляхи поглиблення військової співпраці між країнами на тлі війни в Україні.

За словами Мєшка Павляка, керівника бюро міжнародної політики при офісі президента Дуди, особлива увага буде приділена безпеці Польщі, яка є важливою частиною східного флангу Альянсу.

Ці переговори відбуваються на тлі зростання напруги в регіоні та активізації зусиль США щодо підтримки України та зміцнення колективної оборони НАТО.