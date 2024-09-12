Держсекретар Блінкен обговорить у Польщі збільшення допомоги Україні

Блінкен у Польщі обговорить посилення підтримки України
У четвер, 12 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустрічі з високопосадовцями Польщі. Ітиметься, зокрема, про подальшу підтримку України.
Про це пише Reuters.
Візит Блінкена до Польщі
Держсекретар США відвідує Польщу одразу після поїздки до Києва, де українські посадовці закликали американських партнерів дозволити використання західних ракет для ударів по території Росії. У Києві Блінкен зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальшу військову і фінансову допомогу Україні.
У Польщі Блінкен планує зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та міністром закордонних справ Радославом Сікорським.
Однією з тем переговорів стане посилення підтримки України в боротьбі з Росією. Крім того, йтиметься про безпеку східного флангу НАТО, зокрема зміцнення оборони Польщі як ключового союзника США у регіоні.
Представники польської влади також планують обговорити з Блінкеном шляхи поглиблення військової співпраці між країнами на тлі війни в Україні.
За словами Мєшка Павляка, керівника бюро міжнародної політики при офісі президента Дуди, особлива увага буде приділена безпеці Польщі, яка є важливою частиною східного флангу Альянсу.
Ці переговори відбуваються на тлі зростання напруги в регіоні та активізації зусиль США щодо підтримки України та зміцнення колективної оборони НАТО.
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