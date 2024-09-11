Украинских беженцев в Венгрии оставили без права на государственное жилье

Венгрия отменяет государственное жилье для беженцев — три тысячи украинцев окажутся на улице
Правительство Венгрии издало указ, отменяющий финансируемое государством жилье для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.
Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch от 11 сентября.
Что именно содержится в указе Венгрии по поводу украинских беженцев
Указ ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев, зарегистрированных на территории, которую власти Венгрии считают охваченной войной, фактически считая другие части Украины безопасными.
В приложении к указу перечислено 13 регионов Украины, определенных правительством Венгрии территориями, охваченными войной, за исключением западной Украины. Согласно распоряжению, правительство ежемесячно до 10 числа должно рассматривать ситуацию и выдавать новый перечень областей, на которые распространяется действие постановления.
От указа пострадали около 3000 беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети, отмечают в Human Rights Watch.
"Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, который оставляет на улице тысячи людей, бежавших от войны в Украине", — сказала Лидия Галл, старший исследователь организации.
Указ нарушает Директиву ЕС о временной защите от 2001 года, которая требует от государств-членов ЕС оказывать временную защиту и помощь всем беженцам из Украины. Это также противоречит указаниям Верховного комиссара ООН по правам человека, в которых нет разницы между регионами Украины при определении того, нуждается ли лицо в защите.
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