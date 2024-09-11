Украинских беженцев в Венгрии оставили без права на государственное жилье

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: Reuters

Правительство Венгрии издало указ, отменяющий финансируемое государством жилье для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.

Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch от 11 сентября.

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Указ ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев, зарегистрированных на территории, которую власти Венгрии считают охваченной войной, фактически считая другие части Украины безопасными.

В приложении к указу перечислено 13 регионов Украины, определенных правительством Венгрии территориями, охваченными войной, за исключением западной Украины. Согласно распоряжению, правительство ежемесячно до 10 числа должно рассматривать ситуацию и выдавать новый перечень областей, на которые распространяется действие постановления.

От указа пострадали около 3000 беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети, отмечают в Human Rights Watch.

"Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, который оставляет на улице тысячи людей, бежавших от войны в Украине", — сказала Лидия Галл, старший исследователь организации.

Указ нарушает Директиву ЕС о временной защите от 2001 года, которая требует от государств-членов ЕС оказывать временную защиту и помощь всем беженцам из Украины. Это также противоречит указаниям Верховного комиссара ООН по правам человека, в которых нет разницы между регионами Украины при определении того, нуждается ли лицо в защите.