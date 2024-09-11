Россия проиграла суд по делу от относительно разблокирования 70 миллиардов евро

Суд Европейского союза. Фото: Reuters

Национальный расчетный депозитарий России проиграл судебное дело, связанное с размораживанием активов на сумму 70 миллиардов евро. Эти деньги могут быть направлены на помощь Украине.

Об этом сообщило издание Bloomberg в среду, 11 сентября.

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НРД попал под санкции Европейского Союза в 2022 году из-за его роли в содействии мобилизации финансовых ресурсов для военной агрессии России против Украины, являясь основным хранителем российских ценных бумаг.

Депозитарий подал иск с требованием признать санкции незаконными, однако Генеральный суд ЕС в своем решении от 11 сентября 2024 подтвердил их правомерность.

Суд обосновал решение тем, что НРД оказывает важные финансовые услуги для российского правительства и Центрального банка РФ, и его деятельность оказывает влияние на стабильность российской экономики. Таким образом, санкции остаются в силе.

Российское учреждение вправе обжаловать решение в течение двух месяцев и десяти дней, подав апелляцию.

Как отмечает Bloomberg, в настоящее время около 70 миллиардов евро российских активов находятся в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Хотя пока прибыль от этих активов не была использована для помощи Украине, дальнейшие судебные решения могут создать правовую основу для их использования, как это уже произошло с активами Центрального банка России.