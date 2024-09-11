Украина призвала МВФ усилить изоляцию России

Международный валютный фонд. Фото: IMF

Украина обратилась к миссии Международного валютного фонда (МВФ) с призывом усилить изоляцию России и не возобновлять сотрудничество с ней. Там подчеркнули, что страна-агрессор подрывает международные принципы и ведет захватническую войну против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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В ходе дискуссий с МВФ, продолжавшихся в Киеве с 4 по 10 сентября, представители украинской власти обратились к миссии с призывом не возобновлять сотрудничество с Россией. Украину беспокоят планы Фонда отправить миссию в РФ для консультаций по статье IV Соглашения МВФ.

"Вместо того, чтобы возобновлять сотрудничество со страной-агрессором, следует и дальше углублять ее изоляцию. Это является важной предпосылкой победы Украины, которая со своей стороны является необходимой для обеспечения глобальной макро финансовой стабильности, на чем неоднократно отмечал МВФ", — говорится в заявлении НБУ.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что недавно стало известно о намерениях МВФ возобновить работу миссии в России. Он добавил, что IV статья не может являться весомой предпосылкой для работы в РФ.

"Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокомуницировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором. Мы призываем изолировать государство-агрессора, не возобновлять диалог и не легитимизировать российский режим. 4 статья Устава МВФ и какие-либо другие формальные причины не могут быть" предпосылкой для работы в РФ", — добавил Марченко.