Україна закликала МВФ посилити ізоляцію Росії

Міжнародний валютний фонд. Фото: IMF

Україна звернулася до місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) із закликом посилити ізоляцію Росії та не відновлювати співпрацю з нею. Там наголосили, що країна-агресор підриває міжнародні принципи і веде загарбницьку війну проти України.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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В процесі дискусій з МВФ, які тривали у Києві з 4 до 10 вересня, представники української влади звернулися до місії із закликом не відновлювати співпрацю з Росією. Україну непокоїть плани Фонду відправити місію в РФ для консультацій за Статтею IV Угоди МВФ.

"Замість того, щоб відновлювати співпрацю з країною-агресором, варто й надалі поглиблювати її ізоляцію. Це є важливою передумовою перемоги України, яка, зі свого боку, є необхідною для забезпечення глобальної макрофінансової стабільності, на чому неодноразово наголошував МВФ", — йдеться в заяві НБУ.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нещодавно стало відомо про наміри МВФ відновити роботу місії в Росії. Він додав, що IV стаття не може бути вагомою передумовою для роботи в РФ.

"Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України про неприпустимість роботи з країною-агресором. Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4 стаття Статуту МВФ і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи в РФ", — додав Марченко.