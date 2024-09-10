Велика Британія запровадила новий пакет санкції проти Росії

Засідання Казначейства Його Величності. Фото: Reuters

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. До списку потрапили ключові військові підрозділи РФ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії, опублікувавши рішення Офісу з питань імплементації фінансових санкцій Казначейства Його Величності.

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Під санкції потрапили Повітряно-космічні сили РФ, командування військово-транспортної авіації та 924-й Державний центр безпілотної авіації.

Крім того, обмеження стосуються п'яти російських транспортних суден, які, за інформацією Лондона, беруть участь у діяльності, що дестабілізує ситуацію в Україні або загрожує її суверенітету та територіальній цілісності.

Також Британія запровадила санкції проти п'ятьох іранських фізичних та двох юридичних осіб. Під санкції потрапила й іранська компанія Baharestan Kish Company, яка виробляє безпілотники, що постачаються Росії та використовуються у війні проти України.