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Велика Британія оголосила новий пакет санкції проти Росії

10 вересня 2024 22:20
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Велика Британія запровадила новий пакет санкції проти Росії
Засідання Казначейства Його Величності. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. До списку потрапили ключові військові підрозділи РФ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії, опублікувавши рішення Офісу з питань імплементації фінансових санкцій Казначейства Його Величності.

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Під санкції потрапили Повітряно-космічні сили РФ, командування військово-транспортної авіації та 924-й Державний центр безпілотної авіації.

Крім того, обмеження стосуються п'яти російських транспортних суден, які, за інформацією Лондона, беруть участь у діяльності, що дестабілізує ситуацію в Україні або загрожує її суверенітету та територіальній цілісності.

Також Британія запровадила санкції проти п'ятьох іранських фізичних та двох юридичних осіб. Під санкції потрапила й іранська компанія Baharestan Kish Company, яка виробляє безпілотники, що постачаються Росії та використовуються у війні проти України.

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