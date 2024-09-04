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США ввели санкції проти пропагандистів РФ через втручання у вибори — хто потрапив до списку

4 вересня 2024 22:41
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
США запровадили санкції проти пропагандистів Росії
Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Міністерство фінансів США ввело санкції проти 10 осіб та двох організацій за спробу Росії вплинути на вибори 2024 року. Зокрема в санкційні списки потрапила головна редакторка RT Маргарита Сімоньян.

Про це стало відомо з заяви відомства у середу, 4 вересня.

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Сполучені Штати підозрюють кількох осіб у впливі з боку Росії, спрямованому на втручання в президентські вибори 2024 року. Міністерство фінансів США повідомило, що російські державні ЗМІ активно використовують різноманітні інструменти, включаючи фейки та дезінформацію, створені за допомогою штучного інтелекту.

Маргарита Симоньян — головний редактор RT, одна з ключових фігур у кампанії російського впливу. Вона сприяла діяльності підставної компанії, яка діяла під прикриттям RT.

Єлизавета Юріївна Бродська — заступник головного редактора RT, яка звітувала безпосередньо Володимиру Путіну та іншим високопосадовцям.

Антон Сергійович Анісімов — ще один заступник головного редактора RT, який діяв за дорученням Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Андрій Володимирович Кіяшко — заступник директора англомовного інформаційного мовлення RT, відповідав за інформування російських урядовців та аналіз діяльності RT.

Костянтин Калашников — керівник проєктів цифрових медіа RT, який разом із Кіяшком у 2023 році провів масштабну операцію впливу на американські соціальні мережі, намагаючись приховати зв’язок RT з контентом, який мав на меті впливати на аудиторію.

Олена Михайлівна Афанасьєва — співробітниця департаменту цифрових медіа-проектів RT, яка підпорядковується Калашникову. З початку 2024 року вона таємно співпрацювала з американськими інфлюенсерами, видаючи себе за представника американської компанії, щоб приховати причетність RT і російського уряду.

Олексій Олексійович Гаращенко — керівник групи RaHDit і колишній офіцер ФСБ. Він безпосередньо взаємодіє з представниками російських спецслужб, а також зі співробітниками Адміністрації президента Росії та RT.

Анастасія Ігорівна Єрмошкіна — афілійована особа Гаращенка, яка також підозрюється у сприянні діяльності RaHDit.

Олександр Віталійович Нєженцев — співробітник Гаращенка, адміністратор і розробник кіберінструментів, що використовуються ФСБ. Він очолює команду, яка розробляє нові технології для стеження за інформаційними даними.

Володимир Григорович Табак — генеральний директор АНО "Діалог" і "Діалог Регіони", раніше обіймав кілька посад в Адміністрації президента Росії. Восени 2022 року він брав участь у зустрічі з високопосадовцями, де обговорювали успіхи операції Doppelgänger і майбутні плани.

Коментар Держдепу

Речник Держдепу США Метью Міллер під час пресконференції у Вашингтоні повідомив про нові санкції проти осіб, причетних до втручання у вибори, та визначили кілька російських медіа як іноземні місії, що займаються зловмисною діяльністю на території країни. 

"Держдепартамент сьогодні вживає три конкретні кроки для захисту цілісності наших демократичних інституцій", — зазначив Міллер.

Першим кроком стало впровадження нової політики візових обмежень для осіб, які "діють від імені підтримуваних Кремлем медіаорганізацій". Імена тих, хто потрапляє під нові обмеження, уряд США не розголошує.

Другим кроком є офіційне визначення Держдепартаментом кількох російських медіагруп як іноземних місій, які фактично контролюються урядом РФ. До цього списку увійшли "Россия Сегодня" та її дочірні компанії — РИА-Новости, ТВ-Новости, Ruptly та Sputnik. Відповідно до законодавства США, ці організації та їхній персонал зобов’язані повідомляти Держдеп про всю свою діяльність на території США та розкривати інформацію про нерухомість, якою вони володіють.

Третім кроком стало оголошення винагороди за інформацію про можливі спроби іноземних держав втручатися у вибори в США.

Міллер підкреслив, що ці заходи доповнюють дії Міністерства юстиції США та нові санкції, запроваджені Міністерством фінансів.

Коментар голови Офісу президента України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що очолювана ним санкційна група Єрмака-Макфол неодноразово просувала санкції проти російських пропагандистів.

"Група Макфола-Єрмака регулярно просувала санкції проти російських пропагандистів. Це важливе рішення", — написав Єрмак.

Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

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