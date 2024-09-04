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США ввели санкции против пропагандистов РФ из-за вмешательства в выборы — кто попал в список

4 сентября 2024 22:41
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
США ввели санкции против пропагандистов России
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министерство финансов США ввело санкции против 10 человек и двух организаций за попытку России повлиять на выборы 2024 года. В частности, в санкционные списки попала главная редактор RT Маргарита Симоньян.

Об этом стало известно из заявления ведомства в среду, 4 сентября.

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Соединенные Штаты подозревают нескольких человек во влиянии со стороны России, направленном на вмешательство в президентские выборы 2024 года. Министерство финансов США сообщило, что российские государственные СМИ активно используют различные инструменты, включая фейки и дезинформацию, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Маргарита Симоньян — главный редактор RT, одна из ключевых фигур в кампании российского влияния. Она способствовала деятельности подставной компании, которая действовала под прикрытием RT.

Елизавета Юрьевна Бродская — заместитель главного редактора RT, которая отчитывалась непосредственно Владимиру Путину и другим высокопоставленным чиновникам.

Антон Сергеевич Анисимов — еще один заместитель главного редактора RT, который действовал по поручению Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Андрей Владимирович Кияшко — заместитель директора англоязычного информационного вещания RT, отвечал за информирование российских чиновников и анализ деятельности RT.

Константин Калашников — руководитель проектов цифровых медиа RT, который вместе с Кияшко в 2023 году провел масштабную операцию влияния на американские социальные сети, пытаясь скрыть связь RT с контентом, который имел целью влиять на аудиторию.

Елена Михайловна Афанасьева — сотрудница департамента цифровых медиа-проектов RT, которая подчиняется Калашникову. С начала 2024 года она тайно сотрудничала с американскими инфлюенсерами, выдавая себя за представителя американской компании, чтобы скрыть причастность RT и российского правительства.

Алексей Алексеевич Гаращенко — руководитель группы RaHDit и бывший офицер ФСБ. Он напрямую взаимодействует с представителями российских спецслужб, а также с сотрудниками Администрации президента России и RT.

Анастасия Игоревна Ермошкина — аффилированное лицо Гаращенко, которая также подозревается в содействии деятельности RaHDit.

Александр Витальевич Неженцев — сотрудник Гаращенко, администратор и разработчик киберинструментов, используемых ФСБ. Он возглавляет команду, которая разрабатывает новые технологии для слежки за информационными данными.

Владимир Григорьевич Табак — генеральный директор АНО "Диалог" и "Диалог Регионы", ранее занимал несколько должностей в Администрации президента России. Осенью 2022 года он участвовал во встрече с высокопоставленными чиновниками, где обсуждали успехи операции Doppelgänger и будущие планы.

Комментарий Госдепа

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время пресс-конференции в Вашингтоне сообщил о новых санкциях против лиц, причастных к вмешательству в выборы, и определили несколько российских медиа как иностранные миссии, занимающиеся злонамеренной деятельностью на территории страны.

"Госдепартамент сегодня предпринимает три конкретных шага для защиты целостности наших демократических институтов", — отметил Миллер.

Первым шагом стало внедрение новой политики визовых ограничений для лиц, "действующих от имени поддерживаемых Кремлем медиаорганизаций". Имена попадающих под новые ограничения правительство США не разглашает.

Вторым шагом является официальное определение Госдепартаментом нескольких российских медиагрупп как иностранных миссий, фактически контролируемых правительством РФ. В этот список вошли "Россия Сегодня" и ее дочерние компании — РИА-Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Согласно законодательству США, эти организации и их персонал обязаны уведомлять Госдеп о своей деятельности на территории США и раскрывать информацию о недвижимости, которой они владеют.

Третьим шагом стало оглашение вознаграждения за информацию о возможных попытках иностранных государств вмешиваться в выборы в США.

Миллер подчеркнул, что эти меры дополняют действия Министерства юстиции США и новые санкции, введенные Министерством финансов.

Комментарий главы Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возглавляемая им санкционная группа Ермака-Макфол неоднократно продвигала санкции против российских пропагандистов.

"Группа Макфола-Ермака регулярно продвигала санкции против российских пропагандистов. Это важное решение", — написал Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

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