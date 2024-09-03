США можуть надати Україні ракети JASSM

Військові США вантажать зброю. Фото: Пентагон

Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди на постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Вони здатні бити вглиб Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на американських чиновників.

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Очікується, що постачання можуть розпочатися протягом кількох місяців, оскільки США наразі вирішують технічні аспекти доставки.

Осінню цього року може бути оголошено про включення ракет JASSM до нового пакета озброєнь, як повідомляють три джерела агентства. Проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Надання Україні ракет JASSM може суттєво змінити стратегічний баланс у війні, оскільки велика частина російської території опиниться під загрозою потужних і високоточних боєприпасів. Чиновники підкреслюють, що це питання має важливе значення для адміністрації президента Джо Байдена.

Військові аналітики зазначають, що наявність JASSM, які є малопомітними та мають більшу дальність дії порівняно з більшістю ракет в арсеналі України, може призвести до знищення російських плацдармів та складів постачання на сотні кілометрів. Це ускладнить ведення наступальних операцій Росії та надасть Україні стратегічну перевагу.

Запуск цих ракет поблизу північного кордону України з Росією дозволить уражати військові об'єкти навіть у Воронежі та Брянську. Водночас використання ракет на півдні України забезпечить можливість завдавати удари по аеродромах і військово-морських об'єктах у Криму. Хоча наразі ракети JASSM інтегровані лише в американські літаки, Україна отримає кілька десятків F-16, які зможуть нести до двох таких ракет кожен.