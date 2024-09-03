Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США можуть надати Україні далекобійні крилаті ракети — Reuters arrow

США можуть надати Україні далекобійні крилаті ракети — Reuters

3 вересня 2024 19:48
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
США можуть надати Україні ракети JASSM
Військові США вантажать зброю. Фото: Пентагон
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди на постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Вони здатні бити вглиб Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на американських чиновників.

Читайте також:

США можуть надати Україні ракети JASSM

Очікується, що постачання можуть розпочатися протягом кількох місяців, оскільки США наразі вирішують технічні аспекти доставки.

Осінню цього року може бути оголошено про включення ракет JASSM до нового пакета озброєнь, як повідомляють три джерела агентства. Проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Надання Україні ракет JASSM може суттєво змінити стратегічний баланс у війні, оскільки велика частина російської території опиниться під загрозою потужних і високоточних боєприпасів. Чиновники підкреслюють, що це питання має важливе значення для адміністрації президента Джо Байдена.

Військові аналітики зазначають, що наявність JASSM, які є малопомітними та мають більшу дальність дії порівняно з більшістю ракет в арсеналі України, може призвести до знищення російських плацдармів та складів постачання на сотні кілометрів. Це ускладнить ведення наступальних операцій Росії та надасть Україні стратегічну перевагу.

Запуск цих ракет поблизу північного кордону України з Росією дозволить уражати військові об'єкти навіть у Воронежі та Брянську. Водночас використання ракет на півдні України забезпечить можливість завдавати удари по аеродромах і військово-морських об'єктах у Криму. Хоча наразі ракети JASSM інтегровані лише в американські літаки, Україна отримає кілька десятків F-16, які зможуть нести до двох таких ракет кожен.

Теоретична зона ураження ракет JASSM. Фото: Reuters
Теоретична зона ураження ракет JASSM. Фото: Reuters

Також важливі новини дня по темі:

 

США війна військова допомога Україна ракети винищувач війна в Україні F-16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

21:13 Поширював у Viber локації роботи ТЦК — як суд покарав чоловіка

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:06 Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024

21:05 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики попередили області, які накриє гроза

20:47 Полтавець Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024

20:18 Деякі зміни з часом — Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії

20:18 Ця категорія працівників вишів не має права на відстрочку — про кого йдеться

21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

21:13 Поширював у Viber локації роботи ТЦК — як суд покарав чоловіка

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:06 Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024

21:05 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики попередили області, які накриє гроза

20:47 Полтавець Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024

20:18 Деякі зміни з часом — Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії

20:18 Ця категорія працівників вишів не має права на відстрочку — про кого йдеться

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець