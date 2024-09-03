США могут предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты — Reuters
Соединенные Штаты Америки приближаются к заключению соглашения на поставку Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Они способны бить вглубь России.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.
США могут предоставить Украине ракеты JASSM
Ожидается, что поставки могут начаться в течение нескольких месяцев, поскольку США решают технические аспекты доставки.
Осенью этого года может быть объявлено о включении ракет JASSM в новый пакет вооружений, как сообщают три источника агентства. Однако окончательное решение еще не принято.
Предоставление Украине ракет JASSM может существенно изменить стратегический баланс в войне, поскольку большинство российской территории окажется под угрозой мощных и высокоточных боеприпасов. Чиновники подчеркивают, что этот вопрос имеет немаловажное значение для администрации президента Джо Байдена.
Военные аналитики отмечают, что наличие JASSM, малозаметных и имеющих большую дальность действия по сравнению с большинством ракет в арсенале Украины, может привести к уничтожению российских плацдармов и складов поставок на сотни километров. Это усложнит ведение наступательных операций России и предоставит Украине стратегическое преимущество.
Запуск этих ракет вблизи северной границы Украины с Россией позволит поражать военные объекты даже в Воронеже и Брянске. В то же время использование ракет на юге Украины обеспечит возможность наносить удары по аэродромам и военно-морским объектам в Крыму. Хотя ракеты JASSM интегрированы только в американские самолеты, Украина получит несколько десятков F-16, которые смогут нести до двух таких ракет каждый.
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