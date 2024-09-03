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США могут предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты — Reuters

3 сентября 2024 19:48
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
США могут предоставить Украине ракеты JASSM
Военные США грузят оружие. Фото: Пентагон
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Соединенные Штаты Америки приближаются к заключению соглашения на поставку Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Они способны бить вглубь России.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

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США могут предоставить Украине ракеты JASSM

Ожидается, что поставки могут начаться в течение нескольких месяцев, поскольку США решают технические аспекты доставки.

Осенью этого года может быть объявлено о включении ракет JASSM в новый пакет вооружений, как сообщают три источника агентства. Однако окончательное решение еще не принято.

Предоставление Украине ракет JASSM может существенно изменить стратегический баланс в войне, поскольку большинство российской территории окажется под угрозой мощных и высокоточных боеприпасов. Чиновники подчеркивают, что этот вопрос имеет немаловажное значение для администрации президента Джо Байдена.

Военные аналитики отмечают, что наличие JASSM, малозаметных и имеющих большую дальность действия по сравнению с большинством ракет в арсенале Украины, может привести к уничтожению российских плацдармов и складов поставок на сотни километров. Это усложнит ведение наступательных операций России и предоставит Украине стратегическое преимущество.

Запуск этих ракет вблизи северной границы Украины с Россией позволит поражать военные объекты даже в Воронеже и Брянске. В то же время использование ракет на юге Украины обеспечит возможность наносить удары по аэродромам и военно-морским объектам в Крыму. Хотя ракеты JASSM интегрированы только в американские самолеты, Украина получит несколько десятков F-16, которые смогут нести до двух таких ракет каждый.

Теоретическая зона поражения ракет JASSM. Фото: Reuters
Теоретическая зона поражения ракет JASSM. Фото: Reuters

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