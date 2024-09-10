Великобритания ввела новый пакет санкции против России

Заседание Казначейства Его Величества. Фото: Reuters

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. В список попали ключевые военные подразделения РФ.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, опубликовав решение Офиса по вопросам имплементации финансовых санкций Казначейства Его Величества.

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Под санкции попали Воздушно-космические силы РФ, командование военно-транспортной авиации и 924 Государственный центр беспилотной авиации.

Кроме того, ограничения касаются пяти российских транспортных судов, которые, по информации Лондона, принимают участие в дестабилизирующей ситуации в Украине или угрожающей ее суверенитету и территориальной целостности.

Также Великобритания ввела санкции против пяти иранских физических и двух юридических лиц. Под санкции попала и иранская компания Baharestan Kish Company, производящая поставляемые в Россию беспилотники, используемые в войне против Украины.