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Великобритания объявила новый пакет санкции против России

10 сентября 2024 22:20
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Великобритания ввела новый пакет санкции против России
Заседание Казначейства Его Величества. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. В список попали ключевые военные подразделения РФ.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, опубликовав решение Офиса по вопросам имплементации финансовых санкций Казначейства Его Величества.

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Под санкции попали Воздушно-космические силы РФ, командование военно-транспортной авиации и 924 Государственный центр беспилотной авиации.

Кроме того, ограничения касаются пяти российских транспортных судов, которые, по информации Лондона, принимают участие в дестабилизирующей ситуации в Украине или угрожающей ее суверенитету и территориальной целостности.

Также Великобритания ввела санкции против пяти иранских физических и двух юридических лиц. Под санкции попала и иранская компания Baharestan Kish Company, производящая поставляемые в Россию беспилотники, используемые в войне против Украины.

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