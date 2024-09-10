Великобритания ввела новый пакет санкции против России

Великобритания объявила новый пакет санкции против России
Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. В список попали ключевые военные подразделения РФ.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, опубликовав решение Офиса по вопросам имплементации финансовых санкций Казначейства Его Величества.
Санкции против России
Под санкции попали Воздушно-космические силы РФ, командование военно-транспортной авиации и 924 Государственный центр беспилотной авиации.
Кроме того, ограничения касаются пяти российских транспортных судов, которые, по информации Лондона, принимают участие в дестабилизирующей ситуации в Украине или угрожающей ее суверенитету и территориальной целостности.
Также Великобритания ввела санкции против пяти иранских физических и двух юридических лиц. Под санкции попала и иранская компания Baharestan Kish Company, производящая поставляемые в Россию беспилотники, используемые в войне против Украины.
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