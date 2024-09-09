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Россияне потеряли возможность создавать аккаунты в Google

9 сентября 2024 21:48
Дмитрий Галушка - Редактор
Россияне потеряли доступ к Google
Поисковая система Google в ноутбуке. Фото: pixabay.com
Дмитрий Галушка - Редактор

Поисковая система Google заблокировала регистрацию новых пользователей из России. Система уведомляет пользователя о невозможности использования российского номера телефона при регистрации.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 9 сентября.

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Самая большая в мире поисковая система и почтовый клиент Google сделал невозможной регистрацию аккаунтов с российского телефонного номера.

Система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи, но при вводе российского номера Google сообщает, что ее использовать нельзя.

Запрет на русские телефоны может стать проблемой для многих. Android смартфоны привязываются к профилю Gmail и только после этого начинают работать сервисы Google и магазин приложений Google Play.

Ограничения связывают с новыми санкциями США, запрещающими IT-компаниям предоставлять услуги в России с 12 сентября.

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