Росіяни втратили доступ до Google

Пошукова система Google у ноутбуці. Фото: pixabay.com

Пошукова система Google заблокувала реєстрацію нових користувачів з Росії. Система повідомляє користувача про неможливість використання російського номеру телефона під час реєстрації.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 9 вересня.

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Найбільша у світі пошукова система та поштовий клієнт Google зробив неможливою реєстрацію акаунтів з російського номера телефону.

Система дає можливість зробити всі кроки для створення нового облікового запису, але під час введення російського номера Google повідомляє, що його використовувати не можна.

Заборона на російські телефони може стати проблемою для багатьох. Android-смартфони прив'язуються до профілю Gmail і тільки після цього починають працювати сервіси Google і магазин додатків Google Play.

Обмеження пов'язують із новими санкціями США, які забороняють IT-компаніям надавати послуги в Росії з 12 вересня.