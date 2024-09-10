Глава Генассамблеи ООН заявил о невозможности заставить Россию выполнять международные законы

В ООН заявили, что не могут заставить Россию соблюдать международное право
Глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Деннис Фрэнсис заявил, что не могут заставить Россию соблюдать международное право. По его словам, организация только продолжает "надеяться и ждать".
Об этом Деннис Фрэнсис сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке.
Россия продолжает игнорировать международное право
Фрэнсис подчеркнул, что ООН действует в соответствии с общими ценностями и убеждениями, надеясь, что все члены международной организации будут придерживаться обязательств и уважать территориальную целостность других стран.
По его словам, организация надеется и ждет, что Россия будет выполнять свои обязанности. В то же время Фрэнсис сомневается в том, что у организации достаточно возможностей и полномочий.
Он также подчеркнул, что Генассамблея приняла "ряд решительных резолюций", призывающих противника соблюдать закон и вывести оккупантов с территории Украины.
"Я сам добавил в резолюцию слово "немедленно". Эта агрессия России является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться", — добавил Фрэнсис.
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