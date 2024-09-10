Глава Генассамблеи ООН заявил о невозможности заставить Россию выполнять международные законы

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис. Фото: AFP

Глава Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Деннис Фрэнсис заявил, что не могут заставить Россию соблюдать международное право. По его словам, организация только продолжает "надеяться и ждать".

Об этом Деннис Фрэнсис сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

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Фрэнсис подчеркнул, что ООН действует в соответствии с общими ценностями и убеждениями, надеясь, что все члены международной организации будут придерживаться обязательств и уважать территориальную целостность других стран.

По его словам, организация надеется и ждет, что Россия будет выполнять свои обязанности. В то же время Фрэнсис сомневается в том, что у организации достаточно возможностей и полномочий.

Он также подчеркнул, что Генассамблея приняла "ряд решительных резолюций", призывающих противника соблюдать закон и вывести оккупантов с территории Украины.

"Я сам добавил в резолюцию слово "немедленно". Эта агрессия России является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться", — добавил Фрэнсис.