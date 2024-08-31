Представник Великої Британії в ООН Фергус Екерслі пояснив, чому Україна може завдавати ударів по території Росії

Засідання Ради Безпеки ООН. Фото: texty.org.ua

Статут ООН не забороняє Україні проєктувати силу на територію країни-агресора — Росії. Російські удари по цивільних об'єктах є воєнними злочинами, тому Україна має право на самозахист.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН у середу, 28 серпня, заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії в Україні Фергус Екерслі.

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Дипломат наголосив, що Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню і водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози.

"Прямі удари по цивільній інфраструктурі — це воєнний злочин. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву", — зазначив Екерслі.

Також він додав, що ні Сполучене Королівство, ні інші країни-партнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації напруженості, однак і надалі забепечуватимуть Україну всім, що необхідно їй для захисту.

"Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну, зокрема, надаючи їй необхідні для захисту своїх жителів засоби", — підсумував представник Великої Британії в ООН.