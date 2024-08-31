В основному російські чиновники тепер літають до Туреччини, ОАЕ та Китаю через санкції

Чиновник на відпочинку. Ілюстративне фото: pixels.com

Через санкції та хвилювання за власну безпеку російські топчиновники після широкомасштабного нападу Росії на Україну припинили відвідувати європейські країни. Максимум на що вони можуть розраховувати — відпочинок в Абхазії чи Туреччині.

Про це повідомляє видання Агентство.Новости.

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Згідно з даними бази прикордонної служби ФСБ, що завдяки хакерам утекли в Інтернет, найбільш популярними напрямками подорожей для представників російської влади стали Абхазія, Туреччина та ОАЕ.

Наприклад, скандальна заступниця голови уряду РФ Тетяна Голікова, що має п'ять маєтків у Іспанії, тепер взагалі не покидає Росію. Не виїжджає за межі РФ і мер Москви Сергій Собянін. Те саме стосується і директора розвідки Сергія Наришкіна.

А ось Олексій Дюмін, колишній охоронець Путіна, секретар Держради та помічник російського диктатора, до війни полюбляв відвідувати Хорватію, Грецію, Італію, Францію та Швейцарію. Після початку війни він лише один раз з'їздив до Туреччини.

Микола Патрушев, екссекретар Радбезу, а тепер помічник президента, до початку війни літав до Швейцарії, Катару, ОАЕ та відпочивав на Сейшелах. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ до України він лише один раз літав до Мозамбіку.

Його син, Дмитро Патрушев, заступник голови уряду, після вторгнення відвідав Узбекистан, Оман та Абхазію, хоча раніше не вилазив з європейських країн.

Оксана Лут, міністр сільського господарства, далі Туреччини не літає, а дочка ексміністра оборони Сергія Шойгу сім разів була в ОАЕ та одного разу літала до Китаю та Азербайджану.