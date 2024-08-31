В основном российские чиновники теперь летают в Турцию, ОАЭ и Китай из-за санкций.

Чиновник на отдыхе. Иллюстративное фото: pixels.com

Из-за санкций и волнений за собственную безопасность российские топ-чиновники после широкомасштабного нападения России на Украину перестали посещать европейские страны. Максимум, на что они могут рассчитывать, – отдых в Абхазии или Турции.

Об этом сообщает издание Агентство.Новости.

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Согласно данным базы пограничной службы ФСБ, благодаря хакерским выкладкам в Интернет, наиболее популярными направлениями путешествий для представителей российских властей стали Абхазия, Турция и ОАЭ.

К примеру, скандальная заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова, имеющая пять имений в Испании, теперь вообще не покидает Россию. Не уезжает за пределы РФ и мэр Москвы Сергей Собянин. То же самое касается и директора разведки Сергея Нарышкина.

А вот Алексей Дюмин, бывший охранник Путина, секретарь Госсовета и помощник российского диктатора, до войны любил посещать Хорватию, Грецию, Италию, Францию и Швейцарию. После начала войны он только один раз съездил в Турцию.

Николай Патрушев, экс-секретарь Совбеза, а теперь помощник президента, до начала войны летал в Швейцарию, Катар, ОАЭ и отдыхал на Сейшелах. После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину он только один раз летал в Мозамбик.

Его сын, Дмитрий Патрушев, заместитель главы правительства, после вторжения посетил Узбекистан, Оман и Абхазию, хотя раньше не вылезал из европейских стран.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства, дальше Турции не летает, а дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу семь раз была в ОАЭ и однажды летала в Китай и Азербайджан.