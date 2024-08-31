Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли объяснил, почему Украина может наносить удары по территории России

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото: texty.org.ua

Устав ООН не запрещает Украине проектировать силу на территорию страны-агрессора — России. Российские удары по гражданским объектам являются военными преступлениями, поэтому у Украины есть право на самозащиту.

Как сообщает Укринформ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в среду, 28 августа, заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании в Украине Фергус Экерсли.

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Дипломат подчеркнул, что Россия не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению и в то же время ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы.

"Прямые удары по гражданской инфраструктуре — это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву", — отметил Экерсли.

Также он добавил, что ни Соединенное Королевство, ни другие страны-партнеры не стремятся к прямой конфронтации с Россией или более широкой эскалации напряженности, однако и дальше будут обеспечивать Украину всем, что необходимо ей для защиты.

"Российская дезинформация, угрозы и ложные обвинения не помешают Соединенному Королевству или нашим союзникам непоколебимо поддерживать Украину, в том числе, предоставляя ей необходимые для защиты своих жителей средства", — подытожил представитель Великобритании в ООН.