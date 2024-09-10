Голова Генасамблеї ООН заявив про неможливість примусити Росію виконувати міжнародні закони

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс. Фото: AFP

Очільник Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй Денніс Френсіс заявив, що не можуть змусити Росію дотримуватись міжнародного права. За його словами, організація лише продовжує "сподіватись та очікувати".

Про це Денніс Френсіс сказав під час пресконференції у Нью-Йорку.

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Френсіс наголосив, що ООН діє відповідно до спільних цінностей та переконань, сподіваючись, що всі члени міжнародної організації дотримуватимуться зобов'язань й поважатимуть територіальну цілісність інших країн.

За його словами, організація сподівається та чекає, що Росія буде виконувати обов'язки. Водночас Френсіс сумнівається у тому, що організація має достатньо можливостей і повноважень.

Він також наголосив, що Генасамблея ухвалила "низку рішучих резолюцій", які закликають противника дотримуватися закону та вивести окупантів з території України.

"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", — додав Френсіс.