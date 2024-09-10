Блінкен зустрінеться з прем'єром Британії для обговорення допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Roberto Schmidt/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрінеться у Лондоні з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та іншими офіційними особами. Зокрема, вони обговорять допомогу Україні у війні проти російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США у вівторок, 10 вересня.

Читайте також:

Візит Блінкена до Лондона

У Держдепартаменті розповіли, що на зустрічах зі Стармером та міністром закордонних справ Девідом Леммі Блінкен обговорить також Індо-Тихоокеанський регіон та оборонний пакт AUKUS між США, Австралією та Британією.

Поїздка держсекретаря США відбувається на тлі повідомлень про те, що Іран постачав Росії балістичні ракети. В Євросоюзі цю інформацію назвали правдивою.

Візит Блінкена до Лондона відбувся через тиждень після того, як Британія призупинила дію частини ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через обладнання, яке потенційно могло бути використане в конфлікті в Газі.

У британському уряді повідомили, що Блінкен перебуває в Лондоні та почне переговори з Леммі щодо стратегічного діалогу між Британією та США. Метою є зміцнення зв'язків, які забезпечують зростання та безпеку.

У заяві також зазначено, що обговорюватимуться основні аспекти відносин між Британією та США, зокрема питання оборони та безпеки, Європи, України, Близького Сходу, Індо-Тихоокеанського регіону та інші глобальні пріоритети.